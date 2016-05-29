Солнечногорск, Московская область, 29 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В Подмосковье из-за проблем с колесом попала в ДТП грузовая фура. Об этом сообщил РИАМО дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области.

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По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек (водитель фуры).

«На 37-м км в Солнечногорском районе опрокинулась фура, вылетела в кювет из-за проблемы с колесом», — уточнил источник.

В настоящее время специальные службы выясняют обстоятельства произошедшего.