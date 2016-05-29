Москва, 29 мая, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации готовы к возобновлению энергодиалога с Европейским союзом (ЕС), однако Европейская комиссия затягивает этот вопрос. Об этом, как передает «Финмаркет», заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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«У нас позиция простая, — говорит министр. — Если европейцам нужен газ, мы готовы его поставить, пусть скажут, каким маршрутом. Если будет инициатива ЕС, мы обязательно обсудим».

При этом Новак добавил, что Россия готова к возобновлению энергодиалога с Евросоюзом.

«Европейская комиссия, к сожалению, этот вопрос затягивает, — говорит он. — Несмотря на наши договоренности, которые были в начале прошлого года».

Новак добавил, что Еврокомиссия обещала российской стороне направить свои предложения по корректировке формата энергодиалога, «но до сих пор еще не направила».

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