Калининград, 29 мая, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Лето в Калининградской области с 30-ю градусами на солнце и безоблачным, цвета Балтики, небом наступило вне календаря. Корреспондент ИА REGNUM, отправившийся сегодня, 29 мая, из Калининграда на море, запечатлел последний майский выходной в самом западном российском регионе.

Андрей Выползов ИА REGNUM Перед вами — традиционная, «поморская» пробка на выезд из Калининграда. Все спешат на Балтику

Андрей Выползов ИА REGNUM Мы поехали в самый близкий от Калининграда курорт — Зеленоградск.

Андрей Выползов ИА REGNUM Зеленоградский пляж. Купающихся людей немного, потому что вода, честно говоря, студёная. У незакалённых ноги сводит

Андрей Выползов ИА REGNUM Процесс закаливания на Балтике выглядит примерно так

Андрей Выползов ИА REGNUM Четвероногий друг также не спешит окунуться. Зато есть, где пиво охладить!

Андрей Выползов ИА REGNUM Янтаря в этих местах нет, поэтому люди не ползают на четвереньках, а неспеша прохаживаются. Как, например, эта романтическая пара

Андрей Выползов ИА REGNUM А вот так калининградцы спасаются от палящего солнца

Андрей Выползов ИА REGNUM Над нами кружат визитная карточка Балтики — бакланы (в Калининградской области расположена крупнейшая в Европе колония этой птицы)