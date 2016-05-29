Летний фальстарт в Калининграде: палящее солнце, стылая Балтика и бакланы
Калининград, 29 мая, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Лето в Калининградской области с 30-ю градусами на солнце и безоблачным, цвета Балтики, небом наступило вне календаря. Корреспондент ИА REGNUM, отправившийся сегодня, 29 мая, из Калининграда на море, запечатлел последний майский выходной в самом западном российском регионе.
Андрей Выползов ИА REGNUM
Перед вами — традиционная, «поморская» пробка на выезд из Калининграда. Все спешат на Балтику
Андрей Выползов ИА REGNUM
Мы поехали в самый близкий от Калининграда курорт — Зеленоградск.
Андрей Выползов ИА REGNUM
Зеленоградский пляж. Купающихся людей немного, потому что вода, честно говоря, студёная. У незакалённых ноги сводит
Андрей Выползов ИА REGNUM
Процесс закаливания на Балтике выглядит примерно так
Андрей Выползов ИА REGNUM
Четвероногий друг также не спешит окунуться. Зато есть, где пиво охладить!
Андрей Выползов ИА REGNUM
Янтаря в этих местах нет, поэтому люди не ползают на четвереньках, а неспеша прохаживаются. Как, например, эта романтическая пара
Андрей Выползов ИА REGNUM
А вот так калининградцы спасаются от палящего солнца
Андрей Выползов ИА REGNUM
Над нами кружат визитная карточка Балтики — бакланы (в Калининградской области расположена крупнейшая в Европе колония этой птицы)
Ульяна Выползова ИА REGNUM
И вот кульминация отдыха — жареная рыбка на углях в окружении цветущего шиповника готова!