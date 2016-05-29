Москва, 29 мая, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Восстановления рынка «черного золота» можно ожидать к концу 2017 года. Об этом, как передают «Вести.Финанс», заявил министр энергетики России Александр Новак.

Michael Elleray Добыча нефти

«В предстоящие месяцы предложение на рынке нефти будет отставать от спроса, — пояснил Новак. — Период низких цен может продлиться до второй половины 2017 г».

При этом министр добавил, что фундаментальная цена «черного золота» к концу 2016 г. будет составлять порядка 40−50 долларов за баррель. По прогнозам экспертов, после 2017 года нефть вырастет до 60−65 долларов за баррель, отмечает Новак.

«По нашим прогнозам и оценкам экспертов во второй, третий, четвертый кварталы предложение нефти будет ниже уровня 2015 г, — отметил министр. — И только к концу 2016 года мы опять выйдем на уровень предложения 2015 года».

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