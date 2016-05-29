Москва, 29 мая, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА (Москва) подал заявку на проведение на своем новом стадионе матча за Суперкубок UEFA, а не финала Лиги Европы. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев.

pfc-cska.com Стадион ЦСКА

«Произошло какое-то недоразумение, мы не подавали заявку на финал Лиги Европы из-за вопроса с вместимостью стадиона, — сказал Бабаев. — Мы претендуем на Суперкубок UEFA».

При этом он добавил, что ФК ЦСКА благодарен Российскому футбольному союзу (РФС) за поддержку в этом вопросе.

«Мы обратились к UEFA, но пока никакой конкретики нет — ни в каком году мы можем провести, ни когда будет решение», — добавил Бабаев.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что московский ФК ЦСКА подал заявку на проведение на своем новом стадионе одного из финалов Лиги Европы 2018−2021 г.

«ЦСКА подал такую заявку на Лигу Европы, мы ее поддержали, — сказал Мутко. — Будем работать. Сейчас будут большие перемены в UEFA, один из финалов на один из новых стадионов мы будем обязательно приглашать».