Москва, 29 мая, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Израильский танк «Магах» (версия американского танка М48), захваченный сирийскими военными в начале 1980-х годов во время Первой ливанской войны, в ближайшее время будет возвращен на родину. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Bukvoed Танк «Магах»

Согласно пресс-релизу, решение о передаче боевой машины было принято руководством РФ в ответ на просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в апреле посещал российскую столицу.

«Израиль в конце недели получил уведомление о том, что президент РФ Владимир Путин ответил согласием на просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении танка», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что танк был передан сирийской стороной русской армии и «экспонируется сейчас в музее бронетанковых войск».

Напомним, израильский танк «Магах» был захвачен во время Ливанской войны в ходе битвы при Султан-Яакубе. Судьба трех членов экипажа боевой машины до сих пор остается неизвестной.