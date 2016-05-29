Москва, 29 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. На сайте «Парнас"оказались доступны имена, даты рождения, электронные адреса и номера телефонов голосовавших на праймериз. В файле также был указан пароль от аккаунта на сайте «Волна перемен».

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Взломанная защита

С помощью этих данных можно было войти на сайт и узнать, за кого голосовал тот или иной избиратель, сообщает интернет-ресурс «Йод». Издание отмечает, что в «Парнасе» воздержались от комментариев. «Нет, ничего, это служба безопасности, ничего комментировать не будем. Завтра звоните и обращайтесь к официальным лицам», — заявили в пресс-службе.

На настоящий момент информация уже удалена.

На сайте «Парнас"не впервые оказываются доступны закрытые данные. Так, в середине апреля, на странице думской кампании демкоалиции оказались выложены фотографии из телефона члена партии Натальи Пелевиной, а также детализация ее звонков и переписка в СМС и Whatsapp.

Заместитель председателя партии «Парнас» Константин Мерзликин подтвердил факт утечки сведений об участниках предварительного голосования по отбору кандидатов на выборах в Госдуму. Сведения об этом появились ранее в интернете. Специалисты «Парнас» пока затрудняются с определением причины случившегося.

«Это сложная с технической точки зрения ситуация. Наши специалисты пока разбираются, что случилось», — передает ТАСС слова Константина Мерзликина, — «Еще раз повторю: это сложная ситуация. Пока мы не можем дать однозначную оценку случившемуся», — отметил он.

Голосование на праймериз демкоалиции приостановлено в связи с несанкционированным доступом к базе данных избирателей, заявил Константин Мерзликин. «Имел место несанкционированный доступ. Каков его характер, причины и следствия мы сейчас разбираемся, еще несколько часов нам на это потребуется», — цитирует Константина Мерзликина «Интерфакс». По его словам, о технической ошибке речи не идет, несанкционированный доступ произошел с целью «слива» информации об избирателях и дискредитации процедуры праймериз. «В настоящее время голосование приостановлено. Вечером соберется центральная выборная комиссия для обсуждения итогов и того, признавать ли праймериз на тот момент, когда произошел взлом, или нет», — заявил он.

Константин Мерзликин отметил, что голосование сегодня возобновлено не будет из-за возможных утечек. «Если доступ произошел при участии провайдера, то про любые процедуры онлайн голосования можно забыть вообще», — заявил он.

29 мая в 21:00 мск должно было завершиться двухдневное предварительное голосование по отбору кандидатов на выборах в Госдуму от «Парнас». Список возглавит лидер «Парнас» Михаил Касьянов, но второе, третье и четвертое места в федеральной части партийного списка могут быть распределены с учетом итогов праймериз.

В связи с произошедшим Алексей Навальный призвал руководство партии «Парнас» уйти в отставку, передает «Эхо Москвы».