Анкара, 29 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Парламент Турции утвердил состав нового правительства страны под руководством премьер-министра Бинали Йылдырыма, который является сторонником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

KLMircea Турецкий флаг

Как сообщает «Коммерсантъ», за вотум доверия проголосовали 315 из 550 депутатов, против — 138 депутатов.

Отметим, что голосование, в котором приняли участие 453 парламентария, проходило в открытом режиме и транслировалось в прямом эфире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил состав нового правительства, предложенного новым лидером правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырымом.

В рамках нового кабинета свои посты сохранили члены экономической команды, что стало добрым сигналом для финансовых рынков.

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