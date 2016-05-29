Варшава, 29 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Система противоракетной обороны (ПРО) в Польше нужна странам ЕС для защиты от атак со стороны Ближнего Востока и не угрожает безопасности Российской Федерации. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слова НАТО и реальность ПРО

«Президент Путин (Владимир) должен знать и прекрасно знает, что противоракетный щит в Польше никак не угрожает безопасности России», — уточнил Ващиковский.

При этом глава польского МИД отметил, что «ответом на очень агрессивное поведение и угрозы со стороны властей РФ» является военное присутствие США и международных сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии.

«Мы (власти РФ) будем вынуждены сейчас соответствующим образом отреагировать, и если вчера ещё те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом, сегодня придётся нам произвести определенные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность», — сказал глава РФ.

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