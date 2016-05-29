Париж, 29 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят из команды Toro Rosso досрочно завершил борьбу на этапе Гран-при Монако, который стартовал в сложных погодных условиях.

Nic Redhead Даниил Квят сошёл с дистанции

При прохождении 22-го круга российский гонщик пытался по внутренней траектории обогнать датского пилота команды Renault, но не справился с управлением, столкнулся с Кевином Магнуссеном и врезался в отбойник.

После ДТП Квят на своем болиде смог добраться до боксов, но продолжить гонку он так и не смог.

Напомним, гонка «Формулы-1» в Монако (Франция) началась в 15:00 по московскому времени.

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