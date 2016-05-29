Санкт-Петербург, 29 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Более пяти тысяч участников собрал в Санкт-Петербурге «Большой Велопарад», который прошел в рамках всероссийской акции, посвященной развитию и популяризации велосипедного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, который лично возглавлял большую колонну петербургских велосипедистов.

krti.gov.spb.ru Велосипедисты на улицах Петербурга

Маршрут велопарада в городе на Неве составил 16 км. Он пролегал от Лиговского проспекта на площадь Восстания — далее на Невский проспект, Троицкий мост, Петроградскую набережную, Выборгскую набережную и Приморский проспект. Финишировал велопарад в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, где состоялись праздничные мероприятия.

Перед началом велопарада Игорь Албин заявил собравшимся: «Велосипедный Петербург — это наше будущее. Я очень надеюсь, что при поддержке Комитета по спорту, наших районных властей Петербург превратится в полноценную столицу велосипедной России».

По словам чиновника Смольного, власти города ставят перед собой задачу ежегодно увеличивать количество веломаршрутов и протяженность велодорожек. Также с помощью городских субсидий развивается проект общественного велопроката.

Дополнительно планируется создать три новых веломаршрута: «Пр. Просвещения — центр», «Гражданский пр. — центр» и «Пр. Луначарского» (общая протяжённость — 34,5 км).