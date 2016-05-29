Москва, 29 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Адвокат семьи убитого политика Бориса Немцова Вадим Прохоров приветствовал размещение на сайте Интерпола информации о розыске предполагаемого заказчика преступления Руслана Мухудинова, сообщает «Коммерсантъ».

Поиск беглеца

«Это абсолютно правильное решение, — заявил защитник. — У меня давно была информация, что документы на него ушли в Лион. Теперь они дозрели, и это само по себе хорошо».

При этом адвокат добавил, что искать Мухудинова надо на территории Российской Федерации.

«Он (Мухудинов) почти наверняка находится на территории Чечни», — сказал Прохоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в Москве. По данному делу были задержаны пять подозреваемых. По версии следствия Заур Дадаев является непосредственным исполнителем преступления, а братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов обвиняются в причастности к убийству. Экс-офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов был арестован заочно.

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