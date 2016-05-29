Москва, 29 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В поселке Кратово Раменского района Подмосковья горел банно-гостиничный комплекс, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

«29 мая в 08:30 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, улица Лесная, дом 18», — говорится в сообщении.

«В 9:42 мск локализация пожара, — отмечается в сообщении. — В 10:04 мск ликвидация открытого горения. В 13:46 мск ликвидация пожара».

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.