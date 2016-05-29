Санкт-Петербург, 29 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Летнем саду Санкт-Петербурга взоры многочисленных посетителей вновь радуют фонтаны. Воссозданные несколько лет назад после масштабной реставрации сада, эти гидротехнические сооружения, конечно, не столь знамениты, как великолепные фонтаны Петергофа, однако они сумели внести новую нотку в ту симфонию природы и искусства, которой славится Летний сад.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Летний сад

Юлия Карнаева ИА REGNUM Зрители в ожидании

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фонтаны заработали с полуденным выстрелом пушки с Петропавловской крепости

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, запуск фонтанов после зимнего перерыва состоялся в День города с полуденным выстрелом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торжественное открытие фонтанов в Летнем саду

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первый желающий оценить воду в фонтане

Затем для гостей Летнего сада выступил заслуженный артист России Иван Беседин и оркестр «Северный город». А все, кто пришел в Летний сад, могли присоединиться к бесплатной экскурсии.

Также в Летнем саду состоялась акция «Я — гражданин Российской Федерации!», в ходе которой несколько юных жителей Центрального района Петербурга в торжественной обстановке получили паспорт гражданина Российской Федерации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оркестр создает атмосферу праздника

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вдохновенный дерижер

На следующий день праздничные мероприятия в честь Дня основания Санкт-Петербурга в Летнем саду продолжились открытым пленэром «Я рисую Петербург», в рамках которого в парке установили 300 мольбертов для всех желающих. А для детей были организованы художественные мастер-классы. Художественное действо сопровождалось музыкой Сергея Прокофьева.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду забурлила жизнь

Юлия Карнаева ИА REGNUM Бесплатные экскурсии в честь Дня Города

А сегодня, 29 мая, на территории Летнего сада проходит II Ежегодный фестиваль «Город мастеров», посвященный международному Дню защиты детей. Маленьких посетителей и их родителей ждут более 20 различных мастер-классов, посетив которые они смогут обучиться тем ремеслам, которыми некогда владел Петр I.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Хор юных петербуржцев

Юлия Карнаева ИА REGNUM Юные зрители

Напомним историю Летнего сада. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план. Через несколько лет Летний сад стал центром политической и официальной жизни, придворных церемониалов и торжеств.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Юная гржданка России расписывается за получение паспорта

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вручение петербуржцам их первых паспортов на сцене Летнего сада

Во время сильного наводнения 1777 года сильно пострадали посадки, статуи, фонтаны. Екатерина II приказала посадки восстановить, а фонтаны разобрать. К началу XIX в. сад лишился многих статуй и увеселительных сооружений. В то же время, в эпоху Екатерины II Летний сад получил новое украшение — великолепную ограду со стороны Невы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В беседке Летнего сада

Юлия Карнаева ИА REGNUM Уют Летнего сада

В XIX в. Летний сад становится любимым местом прогулок горожан. Он продолжает развиваться в качестве публичного городского сада «для прилично одетой публики». В 1917 г Летний сад потерял статус «императорского».

Юлия Карнаева ИА REGNUM День Города в Летнем саду

В наводнение 1924 года в Летнем саду погибло до 600 деревьев, были опрокинуты и повреждены статуи и бюсты. Затем сад вновь восстанавливали. В начале Великой Отечественной войны статуи и бюсты укрыли в земле. В Летнем саду была расположена зенитная батарея.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торжественное внесение флагов

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаги России и Санкт-Петербурга

После войны Летний сад был полностью восстановлен. Статуи и бюсты вернулись на свои места. В 2009—2011 гг. Летний сад прошел комплексную реставрацию.