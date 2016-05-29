Донецк, 29 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Ситуация вдоль линии соприкосновения продолжает накаляться. В результате последних обстрелов прифронтовых территорий ДНР погибли два военнослужащих армии республики. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

Василий Перов. Сцена на могиле. 1859

«В результате обстрелов украинских карателей погибло двое военнослужащих ДНР орфография источника сохранена — прим. ИА REGNUM>», — заявил заместитель командующего.

Как ранее сообщало ИА Регнум, военнослужащие армии Украины пытаются прорвать оборону ДНР на участке линии соприкосновения севернее Донецка между населенными пунктами Авдеевка и Ясиноватая. За истекшие сутки украинские силовики нарастили интенсивность обстрелов по прифронтовым населенным пунктам ДНР. Так, в ночь на 29 мая, артиллерийский и минометный огонь велся по поселкам Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Старомихайловка, а также расположенного к югу от Донецка городу Докучаевск. Всего за сутки ВСУ 237 раз обстреляли территорию республики.