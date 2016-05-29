Калуга, 29 мая, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В Юхновском районе Калужской области столкнулись три автомобиля. В результате аварии ранения получил один человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении ГИБДД.

gibdd.ru ДТП на автодороге А-101 «Москва-Рославль»

Столкновение автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2104 и «Мазда» произошло сегодня, 29 мая, в 12:45 часов на 218 км автодороги А-101 «Москва-Рославль». По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. В Госавтоинспекции полагают, что ВАЗ-2110 допустил наезд на иномарку, которая, в свою очередь, въехала в другую машину.

В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина, которая находилась на заднем сидении автомобиля ВАЗ 2110. Пострадавшую госпитализирована в больницу города Юхнова с сотрясением мозга, ушибом и переломом шейного отдела позвоночника (подозрение), множественными ссадинами и травматическим шоком.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в калужском регионе, на автодорогах федерального значения зарегистрировано 506 ДТП, в которых погибли 121 и получили ранения 691 человек. Основными причинами аварий стало нарушение правил дорожного движения водителями, из которых каждое шестое произошло из-за несоблюдения очередности проезда, каждое седьмое было связано с несоблюдением скоростного режима. В числе других причин — столкновение транспортных средств.