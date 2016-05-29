Басурин: ВСУ перешли в наступление под Авдеевкой
Донецк, 29 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Военнослужащие вооруженных сил Украины начали активные наступательные военные действия на участке линии соприкосновения к северу от Донецка между Авдеевкой и Ясиноватой. О попытке прорыва линии обороны ДНР сегодня, 29 мая, заявил заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин, сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Сейчас украинские силовики активизировались под Авдеевкой и предпринимают попытки прорыва», — цитирует слова Басурина источник.
Ранее массированному обстрелу, подвергся ясиноватовский блокпост. В ночь на воскресенье, 29 мая, по позициям ДНР украинские военнослужащие выпустили более 12 артиллерийских снарядов калибра 152.
Всего за истекшие сутки прифронтовые территории ДНР подверглись обстрелам более 230 раз.