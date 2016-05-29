Донецк, 29 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Военнослужащие вооруженных сил Украины начали активные наступательные военные действия на участке линии соприкосновения к северу от Донецка между Авдеевкой и Ясиноватой. О попытке прорыва линии обороны ДНР сегодня, 29 мая, заявил заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Александр Дейнека. Интервенты (фрагмент). 1928

«Сейчас украинские силовики активизировались под Авдеевкой и предпринимают попытки прорыва», — цитирует слова Басурина источник.

Ранее массированному обстрелу, подвергся ясиноватовский блокпост. В ночь на воскресенье, 29 мая, по позициям ДНР украинские военнослужащие выпустили более 12 артиллерийских снарядов калибра 152.

Всего за истекшие сутки прифронтовые территории ДНР подверглись обстрелам более 230 раз.