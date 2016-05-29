Москва, 29 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, с балкона стрелявшего в прохожих из пневматического пистолета. В доме задержанного были обнаружены пневматический пистолет, винтовка и более двух тысяч металлических пуль, часть которых стрелок «посылал» в головы случайных прохожих. В отношении 30-летнего безработного возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает РСН со ссылкой на сообщение столичного главка.

AliCe Пуля в лоб

Ранее телеканал Life сообщил, что в полицию обратилась 39-летняя женщина, во лбу которой застряла одна из выпущенных стрелком металлических пулек. По словам пострадавшей, она гуляла с собакой в районе Теплого Стана, когда вдруг услышала хлопок, вслед за которым и последовало ранение.

Вскоре с аналогичным заявлением в полицию обратился 61-летний мужчина.

Полицейский наряд выдвинулся в район происшествия, и вскоре подозреваемый в обстреле прохожих был задержан.