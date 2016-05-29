Париж, 29 мая, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В результате перестрелки в районе Елисейского дворца ранения получили два человека. Инцидент произошел сегодня утром, 29 мая, на улице Понтье, сообщают «Вести».

Tim Hipps Перестрелка

Как стало известно ранения получил 40-летний полицейский из отдела по борьбе с организованной преступностью. Еще один пострадавший: мужчина 32 лет также был ранен в перестрелке. Обоих доставили в ближайшую клинику.

Состояние гражданского мужчины медиками оценивается как тяжелое. Его вероятный оппонент, сотрудник полиции, получил более легкие ранения.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Причины возникшей близ резиденции французского президента Франсуа Олланда перестрелки полицией не разглашаются.