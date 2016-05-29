Калуга, 29 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшую неделю, в медицинские организации за помощью обратились 20 детей, пострадавших от укуса клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в управление Роспотребнадзора по региону. Это в 1,25 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

40.mchs.gov.ru В калужском регионе наступил первый пик активности клещей

В ведомстве напоминают, что ежегодно, в мае-июне наступает первый пик активности клещей — переносчиков опасных инфекционных заболеваний. Пики активности связаны с особенностями жизнедеятельности иксодовых клещей, которые распространены в калужском регионе. От укуса клеща можно заболеть опасными болезнями с поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата — клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе зарегистрировано 11 случаев клещевого иксодового боррелиоза. Три из них — у детей. Между тем, в области препаратами от клещей обработано 22,8 га, в том числе 1,7 га в Обнинске, где уже был обработан Городской парк. Продолжается обработка территорий детских садов. До начала работы летних городских лагерей закончится обработка территорий школ.