Осло, 29 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Арктика является чрезвычайно стабильным регионом, и все разговоры о начале новой холодной войне Крайнем Севере не отражают реалий сегодняшнего дня. Такое мнение в интервью порталу High North News высказал директор Полярного института Норвегии Ян-Гуннар Винтер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Тем не менее эксперт отмечает, что регион становится все более доступным, а значит растет вероятность того, что он будет «привязан» к более широкой геополитической повестке дня.

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Чтобы сохранить Арктику стабильной, важно обеспечивать и стимулировать позитивное развитие региона, убежден Винтер. Это включает в себя соблюдение международного права, сотрудничество между странами на основе общих интересов, устойчивое управление ресурсами и так далее. При этом эксперт, отмечая важность развития инфраструктуры в Арктике, сомневается в том, что этот процесс можно воспринимать положительно, если он является следствием милитаризации региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последнему отчет норвежских спецслужб Fokus-2016, в котором значительное внимание уделяется действиям РФ в Арктике, проводимая Россией модернизация вооруженных сил может усилить ее влияние, в том числе и на Крайнем Севере. В течение последних нескольких лет РФ восстанавливает военную инфраструктуру в регионе, а также модернизирует арктические военные подразделения. «С точки зрения России, в совокупности эти меры помогают создать необходимые условия для обеспечения национального контроля в Арктической зоне и защиты страны от угроз на северном направлении», — говорится в докладе. Как указывают спецслужбы, это также увеличивает способность России ограничивать свободу действий Норвегии и союзников в Северной Атлантике, Норвежском, Балтийском и Черном морях.