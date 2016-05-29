Киев, 29 мая, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Расположенный в украинской столице памятник чекистам был окончательно разрушен в субботу, 28 мая. Согласно первоначальным планам, монумент должны были демонтировать и перенести к другим будущем экспонатам «музея советской оккупации», создание которого анонсировал мэр Киева Виталий Кличко. Однако перенести памятник цивилизованным способом киевляне так и не смогли: он был полностью разрушен с применением тяжелой техники, сообщает телевизионная служба украинского канала «1+1»

Spiros Vathis Экскаватор для сноса

Разрушать памятник начали еще 25 мая. В течение четырех дней гранит и бетон крушил экскаватор с гидромолотом, затем отдельные куски монумента были вывезены в неизвестном направлении.

Способ «демонтажа» памятник вызвал возмущение, в том числе и у самих киевлян. «Варвары», — таким комментарием снабдила опубликованные фотосвидетельства работы вандалов жительница Киева Аксинья Курина.

Несмотря на масштабность развернутых работ директор департамента благоустройства КГГА Андрей Фищук не знает, откуда взялся экскаватор с гидромолотом. По его словам, эта техника не принадлежит КП «Благоустройство», более того, департамент не выдавал разрешения на выполнения работ по демонтажу.

«Мы сейчас выясняем, чья это техника и чья это инициатива по демонтажу этого монумента. Мы планировали пойти цивилизованным путем по сносу памятника чекистам, а именно разработать проект демонтажа памятника, утвердить его смету решением сессии Киевсовета и переместить этот коммунистический монумент в музей памятников советской эпохи. Но кто-то решил по-другому. Кто именно — должна выяснить полиция», — пояснил Фищук корреспонденту газеты «Киев сегодня».

Ранее, 28 апреля, «Памятник чекистам — бойцам Революции», установленный в 1967 году, пытались разрушить активисты вооруженного формирования «Азов» совместно с представителями ОУН (запрещена в России). Вооружившись дрелью и отбойным молотком, молодые люди в масках не смогли сколь-нибудь серьезно повредить монумент.