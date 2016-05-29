Лондон, 29 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. «Тысяча военнослужащих Великобритании будут держать Путина в страхе». Материал под таким заголовком вышел в британской Sunday Times сегодня, 29 мая. По данным издания, британские солдаты будут противостоять попыткам захвата земель Прибалтики со стороны России.

gov.uk Британские солдаты

Прежней стратегии НАТО уже недостаточно для того, чтобы «удержать президента Владимира Путина от агрессии», сообщает источник. В рамках новой разработанной альянсом стратегии сдерживания на территории трех прибалтийских стран необходимо разместить до 4 тысяч военнослужащих НАТО.

Пока российский президент Путин «инспектирует своих маленьких зеленых человечков», солдаты Великобритании будут защищать Латвию, Литву и Эстонию от «потенциального захвата Россией», обещает читателям Sunday Times.