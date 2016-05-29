Ташкент, 29 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Узбекистане растет ценность высшего образования, поступить в ВУЗы хотят более половины опрошенных молодых людей, говорится в сообщении Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

При этом не указывается количество опрошенных, а также регионы, где проводилось изучение. «Если в 2010—2011 годы только треть молодежи республики хотела поступить и окончить вуз, то в нынешнем году об этом заявили 56,8% участников опроса», — говорится в сообщении.

Согласно опросу, молодые люди в Узбекистане стремятся к изучению иностранных языков, преимущественно английского и повышению знаний в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Вместе с этим, как показывает практика, молодежь считает своим приоритетом обучение в российских университетах.