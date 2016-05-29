Москва, 29 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Стандартная процедура сдачи анализов на допинг для игроков российской футбольной сборной, находящихся сейчас на территории Швейцарии, началась в 07:00 по местному времени. Процедура прошла в штатном режиме и длилась чуть более часа, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Myfuture.com Тест на допинг

Допинг-офицеры УЕФА посетили российских спортсменов рано утром и взяли тестируемые жидкости — кровь и мочу — у десяти игроков сборной. в 07:00 по местному времени.

Все сборные, участвующие в чемпионате Евро-2016 должны пройти тесты дважды. Для российских футболистов первая встреча с допинг-офицерами произошла рано утром в Париже, накануне товарищеского матча со сборной Франции.

По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, столь ранние визиты борцов с допингом — нормальная практика. «Это нормальный процесс, когда происходит внесоревновательный контроль, потом такой же будет во время соревнований. Началась жесткая борьба с допингом, и к этому надо серьезно относиться», — пояснил министр.

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