Архангельск, 29 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником российской системы навигации ГЛОНАСС на борту успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк. В настоящее время от вышедшей на промежуточную орбиту ракеты отделился разгонный комплекс «Фрегат», который в течение нескольких часов доставит спутник на расчетную орбиту. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Bin im Garten Модель спутника Глонасс-М

Запланированный на 11:45 пуск ракеты-носителя с космодрома прошел в штатном режиме под руководством командующего Космическими войсками ВКС России генерал-лейтенанта Александра Головко.

Это уже второй запуск спутника российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) с космодрома Плесецк в 2016 году. А ракета-носитель «Союз» с начала года стартует с космодрома уже третий раз.