Калуга, 29 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Девять человек приняли участие в первых соревнованиях по компьютерному многоборью среди пенсионеров, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания. Состязались пенсионеры в возрасте от 57 до 70 лет, соревнования прошли на базе Тарусского дома-интерната для престарелых и инвалидов Калужской области, сообщили 29 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском отделение Пенсионного фонда России.

Фото пресс-службы отделения ПФР по Калужской области

Участникам встречи предстояло пройти тестирование компьютерной грамотности и продемонстрировать умение работы с компьютером в несколько этапов. Первым стал тест с вариантами ответов, где нужно было выбрать правильный. Следующим этапом стало создание адреса электронной почты, затем участники должны были найти и сохранить заданную им информацию на «Портале государственных услуг Российской Федерации», отправив ее определенному адресату.

Кроме того, соревнующиеся пенсионеры должны были заранее выполнить «домашнее задание» и подготовить с помощью компьютерных программ презентацию «Я приглашаю Вас в гости».

Победителем многоборья стала Людмила Качановская, проживающая в Боровском центре социального обслуживания, которая по итогам соревнования набрала максимальную сумму баллов за выполнение конкурсных заданий.

Организаторами состязаний по компьютерным навыкам среди лиц пожилого возраста выступили Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Министерство развития информационного общества области и региональное отделение Союза пенсионеров.