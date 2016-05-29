Киев, 29 мая, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Количество жертв пожара, охватившего частный дом в селе Леточки Броварского района Киевской области, продолжает расти. По последним данным, в доме погибли 17 человек. К 11:00 текущего дня, 29 мая, открытое горение в доме удалось ликвидировать. Идет проливка и разбор контрукций, спасатели продолжают поиски еще одного человека, сообщает украинское агентство UNN со ссылкой на председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

«Открытого огня нет. Осуществляется разбор конструкций и поиски одного человека судьба которого пока остается неизвестной», — заявил чиновник.

Напомним, пожар в здании, где временно было организовано проживание пожилых людей, начался в ночь на воскресенье, 29 мая, в 03:48. В здании находилось около 35 человек. Спасатели помогли выбраться из горящего дома 18-ти пострадавшим. Пяти из них понадобилась медицинская помощь: с ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы в комбустиологическое отделение больницы.

Ранее сообщалось о смерти 7 человек.