Париж, 29 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Скрывающегося от российского правосудия предполагаемого убийцу Бориса Немцова разыскивает Интерпол. Данные о подозреваемом появились на официальном сайте ведомства в разделе «Разыскиваются»

John Lodder Розыск

«Требуется судебными органами России для преследования/отбывания наказания», — значится на странице с данными Мухудинова. По данным ведомства, его подозревают в убийстве и незаконном обороте оружия.

Напомним, по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, произошедшего на Большом Москворецком мосту 27 февраля, были задержаны пятеро человек. По версии следствия Заур Дадаев является непосредственным исполнителем преступления, а братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов обвиняются в причастности к убийству.

Бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов был арестован заочно. Следователи считают его организатором убийства Бориса Немцова.