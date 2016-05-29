Москва, 29 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Начало лета в Москве — это то короткое время, когда уже перестают топить батареи центрального отопления, а горячую воду ещё не отключили, когда новогодняя ёлка, наконец, убрана в сторону, когда зимний мусор уже почти смыт и вычищен с улиц, когда рассвет наступает раньше, чем ты решил лечь спать. Делать нечего, подъём: из дома на улицу, с улицы — на работу, с работы — на проводы отпускников.

Модест Колеров ИА REGNUM Утро

Модест Колеров ИА REGNUM Новогодняя ёлка встречает летнее утро. Нетленна

Модест Колеров ИА REGNUM Глаза ищут опоры в небесах. Но там — потолок

Модест Колеров ИА REGNUM Глаза опускаются долу. Здесь тоже — грубая материя

Модест Колеров ИА REGNUM Обувь тщетно лежит на батарее. Она больше не греет

Модест Колеров ИА REGNUM Легендарный Замоскворецкий суд. В нём иногда судят бунтовщиков

Модест Колеров ИА REGNUM Ущелье меж зданиями на Большой Татарской улице. В нём всегда — ветер и даже в жару — Швейцария

Модест Колеров ИА REGNUM Большая Татарская улица

Модест Колеров ИА REGNUM Старейшая в Москве — Историческая мечеть. Основана ещё при Петре Великом

Модест Колеров ИА REGNUM На пятничную молитву в Историческую мечеть собирается много народу. Этими приборами перекрывают улицу рядом с ней

Модест Колеров ИА REGNUM Даже в мёртвых клумбах пробивается трава

Модест Колеров ИА REGNUM В Замоскворечье на улицах молниеносными набегами продают узбекистанскую черешню

Модест Колеров ИА REGNUM Ещё вчера здесь были пни свежевырубленных деревьев

Модест Колеров ИА REGNUM Перекрёсток Большой Татарской улицы и Климентовского переулка. 26 августа 1612 года здесь был бой между ополчением Дмитрия Пожарского и польскими войсками, прорывавшимися из Кремля

Модест Колеров ИА REGNUM Дворник уже стрижёт траву. Показал своё орудие

Модест Колеров ИА REGNUM Некоторая грязь не смывается годами. Окно высшего учебного заведения с очень длинным названием

Модест Колеров ИА REGNUM Летняя тень уже горяча

Модест Колеров ИА REGNUM Здесь подают жареный картофель с грибами

Модест Колеров ИА REGNUM Начало Патриаршего моста возле Храма Христа Спасителя

Модест Колеров ИА REGNUM За балюстрадой Патриаршего моста видна новая клумба

Модест Колеров ИА REGNUM Сквозь плиты и стоки Патриаршего моста пробивается трава

Модест Колеров ИА REGNUM Вид на Кремль с Патриаршего моста

Модест Колеров ИА REGNUM Вид с Патриаршего моста на квартал возле Остоженки

Модест Колеров ИА REGNUM В этом кафе подают кофе и чай. Сквозь окна уже пробивается летний солнечный свет

Модест Колеров ИА REGNUM Вход во двор «Красного Октября» на замоскворецком Садовническом острове

Модест Колеров ИА REGNUM Выше. Выше. Всюду жизнь

Модест Колеров ИА REGNUM И металлический холод лифта

Модест Колеров ИА REGNUM Наконец — рабочее место. На рабочем столе — сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса. За работу, товарищи!

Модест Колеров ИА REGNUM Тем временем, из Замоскворечья в Домодедово мчится аэроэкспресс