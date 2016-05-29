Первый день лета в Москве: Замоскворечье и далее
Москва, 29 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Начало лета в Москве — это то короткое время, когда уже перестают топить батареи центрального отопления, а горячую воду ещё не отключили, когда новогодняя ёлка, наконец, убрана в сторону, когда зимний мусор уже почти смыт и вычищен с улиц, когда рассвет наступает раньше, чем ты решил лечь спать. Делать нечего, подъём: из дома на улицу, с улицы — на работу, с работы — на проводы отпускников.
Модест Колеров ИА REGNUM
Утро
Модест Колеров ИА REGNUM
Новогодняя ёлка встречает летнее утро. Нетленна
Модест Колеров ИА REGNUM
Глаза ищут опоры в небесах. Но там — потолок
Модест Колеров ИА REGNUM
Глаза опускаются долу. Здесь тоже — грубая материя
Модест Колеров ИА REGNUM
Обувь тщетно лежит на батарее. Она больше не греет
Модест Колеров ИА REGNUM
Легендарный Замоскворецкий суд. В нём иногда судят бунтовщиков
Модест Колеров ИА REGNUM
Ущелье меж зданиями на Большой Татарской улице. В нём всегда — ветер и даже в жару — Швейцария
Модест Колеров ИА REGNUM
Большая Татарская улица
Модест Колеров ИА REGNUM
Старейшая в Москве — Историческая мечеть. Основана ещё при Петре Великом
Модест Колеров ИА REGNUM
На пятничную молитву в Историческую мечеть собирается много народу. Этими приборами перекрывают улицу рядом с ней
Модест Колеров ИА REGNUM
Даже в мёртвых клумбах пробивается трава
Модест Колеров ИА REGNUM
В Замоскворечье на улицах молниеносными набегами продают узбекистанскую черешню
Модест Колеров ИА REGNUM
Ещё вчера здесь были пни свежевырубленных деревьев
Модест Колеров ИА REGNUM
Перекрёсток Большой Татарской улицы и Климентовского переулка. 26 августа 1612 года здесь был бой между ополчением Дмитрия Пожарского и польскими войсками, прорывавшимися из Кремля
Модест Колеров ИА REGNUM
Дворник уже стрижёт траву. Показал своё орудие
Модест Колеров ИА REGNUM
Некоторая грязь не смывается годами. Окно высшего учебного заведения с очень длинным названием
Модест Колеров ИА REGNUM
Летняя тень уже горяча
Модест Колеров ИА REGNUM
Здесь подают жареный картофель с грибами
Модест Колеров ИА REGNUM
Начало Патриаршего моста возле Храма Христа Спасителя
Модест Колеров ИА REGNUM
За балюстрадой Патриаршего моста видна новая клумба
Модест Колеров ИА REGNUM
Сквозь плиты и стоки Патриаршего моста пробивается трава
Модест Колеров ИА REGNUM
Вид на Кремль с Патриаршего моста
Модест Колеров ИА REGNUM
Вид с Патриаршего моста на квартал возле Остоженки
Модест Колеров ИА REGNUM
В этом кафе подают кофе и чай. Сквозь окна уже пробивается летний солнечный свет
Модест Колеров ИА REGNUM
Вход во двор «Красного Октября» на замоскворецком Садовническом острове
Модест Колеров ИА REGNUM
Выше. Выше. Всюду жизнь
Модест Колеров ИА REGNUM
И металлический холод лифта
Модест Колеров ИА REGNUM
Наконец — рабочее место. На рабочем столе — сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса. За работу, товарищи!
Модест Колеров ИА REGNUM
Тем временем, из Замоскворечья в Домодедово мчится аэроэкспресс
Модест Колеров ИА REGNUM
Отпускники отправлены. Аэроэкспресс мчится из Домодедово в Замоскворечье. 45 минут частного чтения. «Проблема прогресса» Николая Устрялова