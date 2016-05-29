Анкара, 29 мая, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Член исполнительного комитета Рабочей партии Курдистана (РПК) Дуран Калкан заявил в интервью курдскому агентству Firat (Ajansa Nûçeyan a Firatê), что в мае 2016 года президента Реджепа Тайипа Эрдогана должны были сместить с должности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шаткое положение Эрдогана

«Кто должен был это сделать и как, мы не знаем. Но курдское сопротивление нанесло власти Эрдогана значительный урон», — отметил он.

Вот как Калкан комментирует итоги съезда правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и назначение нового кабинета министров:

«Не знаю, насколько это правда, но по некоторым данным, в мае этого года Тайипа Эрдогана должны были сместить. Были такие высказывания и ожидания. Кто и как должен был это сделать, мы не знаем. Но курдское сопротивление нанесло власти Эрдогана значительный урон. Это очевидная реальность. Оставили его лицом к лицу с разрушениями. На практике он просто потерпел поражение. Вступив в войну со словами «Я уничтожу РПК», он пошел на убийства и зверства, но не смог добиться успеха. Проиграл и остался один на один с катастрофой.

Страницу Эрдогана в Турции уже пора было закрывать. И он это почувствовал. Все его действия нужно воспринимать как ответный удар. Смещение правительства Давутоглу, изменения в партии и в правительстве, а также позиция в отношении отмены неприкосновенности — все это было ответом на действия в его адрес. Таким образом, завладев контролем над парламентом, правительством и партией, он захотел предотвратить все возможные готовящиеся против него шаги».