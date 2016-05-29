Киев, 29 мая, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Частное домовладение в Броварском районе Киевской области, где временно было организованно проживание пожилых людей, загорелось в ночь на 29 мая. По состоянию на 08:00 в огне погибли семь человек (ранее сообщалось о пяти жертвах). Пожарные продолжают борьбу с огнем, о судьбе еще 10 человек по-прежнему ничего не известно, сообщает украинское информационное агентство UNN со ссылкой на региональное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (УГСЧС).

Ефим Волков. Пожар. 1905

Возгорание частного дома в селе Литочки произошло в 03:48. Вскоре огонь охватил все здание. На месте тушения пожара работают 75 человек и 15 единиц техники.

Спасателями удалось извлечь из здания 18 пострадавших. По предварительной информации, на момент пожара в доме было 35 человек. Спасатели продолжают поиски еще десяти пожилых людей.

О том, что стало причиной пожара, пока не известно. На месте трагедии работают оперативники.