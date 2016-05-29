Барнаул, 29 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум.

Промышленного производства винограда на Алтае не вышло

ИА REGNUM Дороги на Алтае

Корреспонденты программы «Вести-Алтай» 24 мая вспомнили о заявлении генерального директора «Алтайская лоза» Владимира Вагнера. Год назад промышленник заявил, что в Алтайском районе с многочисленных гектаров предприятие собрало 7,5 тонн винограда. На вопрос о том, где этот урожай и результаты его переработки, Вагнер ответил, что урожай — на переработке в Институте им. Лисавенко.

Там отметили, что действительно перерабатывали виноград со студентами — получилась бутыль 20 литров.

А потом корреспонденты увидели погибшее поле с засохшими побегами и узнали, что на «Алтайском винзаводе», принадлежавшем господину Вагнеру, другие хозяева. Предприятие давно ушло с молотка. По сути, реализовать имущество пришлось по иску обанкротившегося ныне «Зернобанка».

«Судя по решению суда, с молотка ушло и само здание «Алтайского винзавода», и земля, и все имущество — от емкостей до варочных котлов. В краевом управлении пищевой промышленности на неделе нам подтвердили: завод куплен новосибирцами, которые модернизировали предприятие и будут разливать здесь соки и минералку», — отмечается в телесюжете алтайских журналистов.

Ливанова осуждают за увольнение ректора АлтГТУ

Скандальное заявление министра образования Игоря Ливанова по поводу халатности ректоров спровоцировало широкое публичное обсуждение. Напомним, глава ведомства объяснил, что Игорь Минервин из Сахалинского государственного университета и Александр Ситников из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова уволены из-за многочисленных нарушений в подконтрольных им учреждениям.

«Решать вопросы так, как поступил господин министр Ливанов, нельзя», — считает лидер алтайских единороссов Борис Трофимов. Его мнение 27 мая цитирует газета «Алтайская правда». Издание пишет также о том, что депутаты-«единороссы» направят обращение министру образования России в поддержку уволенного им ректора.

Спикер Алтайского законодательного Собрания Иван Лоор поддержал инициативу. Лидер фракции КПРФ Виталий Сафронов по этому поводу, в частности, отметил, что коммунисты с удовольствием подпишутся под обращением, особенно если в нем будет требование отправить в отставку самого Дмитрия Ливанова.

Алтайским застройщикам вдвое сложнее

Чиновники Алтайского края намерены взять на вооружение передовой опыт других регионов в деле увеличения инвестиций в экономику. В частности, в строительный комплекс, — об этом 24 мая пишет «Алтайский строительный портал».

По словам вице-губернатора и начальника Главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова, получение разрешительной документации на строительство в Алтайском крае уходит в среднем 163 дня, тогда как в регионах-лидерах — только 41 день. Алтайским застройщикам нужно пройти 14 процедур, в передовых регионах — только восемь. Кроме того, лучший показатель по срокам подключения строящегося объекта к электросетям составляет 45 дней, а в Алтайском крае — вдвое дольше.

Выход из ситуации Николай Чиняков видит во внедрении в крае лучших управленческих практик, которые будут способствовать улучшению инвестклимата и активизации бизнеса в строительной сфере.

Как и в других регионах, в Алтайском крае принята «дорожная карта» улучшения инвестиционного климата, которая насчитывает больше 150 мероприятий.

Бийск пока не туристический

Директор одной из туристических фирм, побывавшая в Бийске — Мария Суртаева — полагает, что у алтайского наукограда нет перспектив стать туристическим городом. Ее слова 26 мая цитирует газета «Бийский рабочий».

«К каждой идее нужно подходить реалистично. Сегодня на практике внедряется такая методика посещения Бийска: и Новосибирск, и Барнаул разрабатывают туристические маршруты, в которые включается однодневное посещение Бийска-наукограда. Посещения не ограничиваются только этой гранью городской истории. Как правило, в таких маршрутах предусматривается прогулка по исторической части города, «Архиерейскому подворью» — это уже сегодня внедрено в практику. Если же говорить отдельно только о Бийске, здесь особых перспектив, я думаю, нет. Гораздо интереснее кратковременное пребывание, которое включено в какую-то туристическую программу. Сейчас активно развивается маршрут «Золотое кольцо Алтая», почему бы Бийску не стать одной из точек этого кольца?», — полагает эксперт.

«Восточносибирский бассейн ям»

В рейтинге российских ям телеканала НТВ Камень-на-Оби занял «почетное» второе место. Об этом 25 мая пишет газета «Каменске известия».

«На втором месте — город Камень-на-Оби, или так называемый Восточносибирский бассейн ям. Эти ямы не заделывают только потому, что в скором времени там будет тренировочная база нашей сборной по синхронному плаванию», — пошутил ведущий рубрики «Дураки и дороги» Герра Гигашвилли.

«Также в хит-парад ям попал город Тольятти, Самара, Новосибирск, Саратов, Пенза, Уссурийск, Санкт-Петербург и золото взял башкирский город Кумертау», — пишет газета.

Выборы есть выборы

Как минимум 20 из нынешних 47 депутатов фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании покинут стены Парламентского центра в начале осени. Таков предварительный итог праймериз ЕР, обнародованный на пресс-конференции 23 мая лидером местных партийцев Борисом Трофимовым и председателем региональной счетной комиссии Юрием Сметаниным. Об этом 23 мая пишет ИА «Банкфакс».

По последним уточненным данным, явка в ходе предварительного голосования в Алтайском крае составила 6,55% (примерно 123 тысячи человек), что превосходит активность избирателей в соседних регионах СФО — Омской и Томской областях, а также Иркутской области.

Вместе с тем данные по явке в Новосибирской области и ряде национальных республик СФО оказались выше краевых показателей. Например, в Республике Алтай явка оценивается в 11,5%.

«Главное в оставшееся до сентября время не растерять наших избирателей. Нет ни одного участника праймериз, кто набрал бы меньше 100 голосов. Главный минус — по итогам предварительного голосования в АКЗС ощутимо не хватает врачей и представителей сферы образования. 34 тергруппы мы сформируем не по рейтингу, а с точки зрения политической целесообразности. Региональный список включает в себя пока шесть фамилий, из которых путем тайного голосования должны остаться только три. В настоящее время среди них значатся Борис Трофимов, Сергей Белоусов, Олег Быков, представители молодежного крыла партии. Скорее всего к ним позднее присоединится и губернатор, которому по регламенту необязательно участвовать в праймериз, чтобы войти в данный шорт-лист», — рассказал лидер алтайских единороссов Борис Трофимов.

Общая сумма затрат на праймериз, по его оценке, составила порядка 6,5−7,5 млн рублей.

Близкие по духу

Неизвестный солдат, одиноко стоящий на пригорке в заброшенном селе Куличьем, вновь встречал гостей, — об этом 23 мая пишет районная газета «На земле троицкой».

У барнаульских школьников стало уже традицией посещать памятник в первой половине мая. Основательницей этой славной традиции стала бывшая жительница села Куличьего, педагог с многолетним стажем Галина Ивановна Кузьмичева. После переезда в Барнаул она преподавала в 42-й школе-гимназии, а также руководила школьным краеведческим музеем, тесно сотрудничала с Алтайским краевым центром туризма и краеведения и на протяжении нескольких лет приезжала в Куличье с ребятами и педагогами, отдавая дань памяти своей малой родине. Но 29 февраля 2016 года ее не стало. И тогда ее дело продолжили коллеги и ученики, — пишет газета.

По данным издания, ряды участников этой патриотической акции, которая была задумана и впервые проведена Галиной Ивановной Кузьмичевой в 2011 году, пополнились в этом году троицкими школьниками — ребятами из клуба «Ариадна», которые, прибыв на место запланированной встречи немного раньше, разбили две клумбы у памятника и высадили нарциссы и незабудки. «После знакомства с барнаульцами работы по благоустройству территории продолжились не сразу. Дело в том, что в этот день из села Заводского на встречу со школьниками приехали местные краеведы. Они привезли с собой экспонаты, собранные в местах Сиблага в окрестностях Заводского, и Мария Николаевна Поливцева провела для всех присутствующих запоминающийся экскурс в прошлое. Затем волонтеры взялись за работу. Ребята не только заметно облагородили сам памятник и близлежащую территорию — покрасили постамент, очистили поляну от мусора, посадили кустарники и цветы, но и подружились с троицкими девчонками — Сашей Зверевой, Ирой Духаниной и Дианой Карпенко», — пишет газета «На земле троицкой».

Алкогольные бары вышли в тираж

В Барнауле массово продают пивные магазины и бары, — об этом 24 мая сообщает газета «Аргументы и факты» (Алтайский край). Происходит это «на волне» ужесточения местного законодательства о торговле алкоголем. «Объявления о продаже бизнеса появились на сайтах бесплатных объявлений. Только на одном из сайтов опубликовано около 30 предложений, цены варьируются от 230 тысяч рублей до нескольких миллионов. Причину продажи бизнеса предприниматели чаще всего не указывают», — отмечает «АиФ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года в Алтайском крае запретят торговлю алкоголем (в том числе пивом) после 21:00 часа на предприятиях общественного питания, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

Указы Президента: «маемся», но выполняем

Апрельские медиарейтинги регионов по выполнению и реализации пакета указов в социальной сфере и сфере экономики, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года, составила компания «Медиалогия».

Алтайский край занял седьмое место в ТОП-10 регионов по реализации экономических указов президента, — об этом 27 мая сообщает «ПолитСибРу».

Вероятно, попаданию региона в этот медиарейтинг поспособствовали сообщения СМИ по итогам заседания совета администрации края, на котором власти отчитались о реализации 29 из 37 поручений президента. Из остальных сибирских регионов попасть в этот медиарейтинг удалось только Бурятии и Тыве, занявшим соответственно восьмую и девятую позиции, — отмечает информагентство.

Вода наступает

Алтайский край со дня на день ожидает вторую волну паводка. В барнаульском поселке Затон, который регулярно переживает наводнение, объявлена готовность №1: здесь раздают памятки, определяют маломобильных граждан — первых кандидатов на эвакуацию. Об этом 27 мая сообщили корреспонденты телепроекта «Наши новости».

По оценке первого заместителя главы администрации Центрального района Барнаула Анатолия Панченко, высота волны может составить 6 метров.

Трагедии на воде

101 человек утонул в водоемах Алтайского края в прошлом году, в том числе, 8 детей. Только за три летних месяца было 73 утопленника. Об этом со ссылкой на слова начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрея Субочева, сообщает «Комсомольская правда» 26 мая.

Отмечается, что общее число погибших на 5% больше, чем в 2014 году. Так, число трагедий увеличилось в Барнауле, Бийске, Павловском, Завьяловском, Романовском и Бурлинском районах."Основная причина гибели — купание в необорудованных для этого местах. На санкционированных пляжах ни один человек не пострадал», — подчеркнул Субочев.

Гнезда для рыбы

На реках Алтайского края строят «гнёзда» для рыбы из сосновых лап. Об этом сегодня, 29 мая, пишет сайт ИД «Алтапресс» со ссылкой на специалистов компании «Алтайпирода».

«На водоёмах начинается сезон нереста. Но из-за паводка уровень воды непостоянен, особенно на Оби. Это мешает нормальному развитию икры и приводит к гибели потомства. Для увеличения эффекта от нереста рыбодобывающие предприятия края устраивают на реках и озёрах искусственные нерестилища. В качестве материала для плавучих «гнёзд» они используют ветви хвойных деревьев. Рыбы охотно откладывают на них икру, и она хорошо сохраняется, поскольку находится всегда в прогреваемых слоях воды, не зависимо от уровня потока. Каменский рыбозавод, предприятия «Магтал», «Дельта-Фиш», ИП Искрин В.Г. на нерестовых протоках Каменского, Шелаболихинского, Калманского и Усть-Пристанского районов установили плавучие нерестилища для ценных видов рыб — судака, язя, сазана. Всего разместили более 5000 сосновых пучков», — поясняет «Алтапресс».