Киев, 29 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Бывшая военнослужащая Украины Надежда Савченко не будет благодарить российского президента Владимира Путина за помилование. Но, возможно, она его поблагодарит за помилование других украинцев. Об этом 28 мая Савченко заявила в интервью телеканалу «Дождь».

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Свое помилование Савченко оценивает как исправление ошибки. По ее мнению, Путин у нее «отнял свободу», и потом «исправился» и помиловал. При этом помилованная заявила, что у российского лидера не получится навредить Украине с помощью ее возвращения.

Говоря о благодарности к Владимиру Путину, Савченко отметила, что, вероятно, она и поблагодарит его в будущем за «остальных отпущенных украинцев». «Возможно… как пойдет разговор», — говорит украинская летчица о своей вероятной встрече с российским лидером.

Выпущенная на свободу Савченко пообещала поговорить с Путиным, когда его увидит. «Когда я увижу этого человека или каких-то людей, с которыми буду общаться на эту тему, мы поговорим, если я увижу, что это действительно компромисс», — пообещала она.