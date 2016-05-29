Ростов-на-Дону, 29 мая, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Гражданин Великобритании погиб в ДТП под Ростовом. Молодой мужчина 22 лет, по предварительным данным, пытался перейти федеральную трассу М-4 «Дон», где его и сбил, не успев затормозить, водитель грузового автомобиля. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает «Российская газета».

eflon Пешеходный переход

Авария произошла на оживленном участке автотрассы вне пешеходного перехода, сообщают региональные экстренные службы. Молодой человек скончался до прибытия кареты скорой помощи.

На месте ДПТ работают эксперты. В ближайшее время будут установлены причины и обстоятельства трагедии.