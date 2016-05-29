Томск, 29 мая, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Часовой пояс Томской области изменился с пятого на шестой. Стрелки часов в регионе были переведены на один час вперед в ночь на 29 мая, таким образом разница между Томском и Москвой вновь станет равной четырем часам, как это было до мая 2002 года.

chris kemps Советское время

Длительный эксперимент со временем, начавшийся 14 лет назад, себя не оправдал, и вслед за Алтайским краем Томская область вернулась к часовому поясу, существовавшему при Советском Союзе.

Напомним, закон о внесении изменений в ФЗ «Об исчислении времени» был подписан президентом России Владимиром Путиным еще 26 апреля. Депутаты Госдумы приняли документ 15 апреля.

Решение о переводе стрелок часов на час назад в Новосибирской области и Алтайском края было принято еще в 90-е годы. А в мая 2002 года вслед за соседями из шестого часового пояса в пятый «перекочевала» и Томская область. Целесообразность нововведения неоднократно ставилась под сомнение, и вот спустя два десятка лет регионы вновь возвращаются к прежнему часовому режиму. Алтайский край и Томская область уже перевели стрелки часов на час вперед. Над аналогичным решением в Новосибирской области все еще раздумывают.

Между тем разница во времени между Томской областью и соседним Ханты-Мансийским автономным регионом вновь составила два часа.