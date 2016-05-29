Дзержинск, Нижегородская область, 29 мая, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Юридическую оценку действиям руководителей организаций, ответственных за проведение салюта в г. Дзержинск Нижегородской области, намерены дать специалисты следственного управления Следственного комитета по региону. Информация о возбуждении уголовного дела в связи с оказанием услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшими по неосторожности смерть человека, опубликована пресс-службой ведомства сегодня, 29 мая.

Epic Fireworks Салют

Как стало известно, в субботу, 28 мая, во время праздничного салюта на площади города Дзержинска в толпу празднующих людей упал неразорвавшийся снаряд, в результате чего один человек погиб и семеро получили ранения.

Погибшей оказалась женщина 1951 года рождения. Из числа семерых, обратившихся за медицинской помощью, двоим понадобилась госпитализация. Мужчину 1981 года рождения и женщину 1985 года рождения доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте трагедии работают следователи: идет опрос пострадавших, свидетелей и сотрудников фирмы «Мастер групп», отвечавшей за проведение праздничного салюта. Назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , специалисты правоохранительных органов установили причину трагедии. Выпущенный из орудия снаряд попал в световую опору, отскочив от которой угодил в скопление людей, где и произошел взрыв.