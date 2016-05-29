Барнаул, 29 мая, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Неосторожное обращение с огнем или замыкание проводкой могли стали причиной серьезного пожара, произошедшего накануне, 28 мая, в зданиях стадиона «Коммунальщик» в Барнауле. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Пожар в барнаульском клубе «Коммунальщик»

По его словам, на распространение пожара повлияло несколько негативных факторов. «Прибытие подразделения было своевременное, но к сожалению, в поступающих на момент возгорания сообщений не было полной информации. И сообщения от очевидцев поступили только тогда, когда огонь вышел из помещения. Развитие пожара было обусловлено сложной планировкой здания и примененными при его строительстве легковоспламеняющимися материалами, — поэтому возгорание было таким интенсивным», — подчеркнул генерал.

Тушили пожар по второму рангу вызова, задействовав 14 пожарных автомобилей и 52 человека личного состава. Известно, что внутри здания находились несколько баллонов — газовых, кислородных. Во время взрыва одного из них звено газодымозащитной службы (3 человека, — прим. ИА REGNUM ) попало под ударную волну. Пострадал пожарный. Его незамедлительно отправили в травмпункт. Игорь Лисин говорит, что лично общался с пострадавшим. «Состояние его нормальное, он улыбается, думаю, что проблем с его здоровье не будет» — заявил Лисин.

Индустриальный район Барнаула он назвал достаточно сложным в плане водоснабжения. «Не так просто было проложить здесь магистральные линии. На первом этапе воды не хватало, что и обусловило такое развитие пожара», — отметил генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что помещения, в котором находились кубки барнаульского клуба «Коммунальщик» отстоять удалось. «Я заходил, там кубки, фотографии — все на месте», — отметил он.

«К сожалению, такие пожары на территории края происходят, и это еще раз говорит о том, что пожарной безопасности нужно уделять особое внимание на любом объекте», — заключил генерал Лисин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о возгорании клуба «Коммунальщик» спасателей известили в 13:23 (местн.). Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Эвакуацией частного автотранспорта от места пожара занимались сотрудники ГИБДД.

Справка:

В клубе «Коммунальщик» занимается женская команда по хоккею на траве из Барнаула. Основана 7 мая 1977 года. Выступает в высшем дивизионе чемпионата России — Суперлиге.