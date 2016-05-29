Колумбия, США, 29 мая, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Тропический шторм, получивший название «Бонни», приближается к побережью США со стороны Атлантики. Синоптики отмечают, что движение его несколько замедлилось в субботу, и основной удар стихии, вероятно, следует ожидать сегодня, 29 мая, сообщает Reuters.

Василий Поленов. Ливень. 1874

По данным Национального центра ураганов США, наиболее сильные шторма и бури будут отмечаться в Южной Каролине в воскресенье вечером и в понедельник (29 и 30 мая), после чего шторм продолжит свое движение на север и северо-восток.

В штате ожидают сильные дожди, в результате чего в части регионов штата могут возникнуть наводнения.