Варшава, 29 мая, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Два человека погибли во время сильных грозовых ливней на юге Польши. Еще трое пострадавших от удара молнии с обширными ожогами были доставлены в больницу на вертолете. Об этом в субботу, 28 мая, сообщают польские Wiadomosci.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

Молния ударила в 40-летнего мужчину в то время, когда он спускался вершины Бабьей горы. Находившиеся неподалеку туристы, вызвав группу спасателей, принялись реанимировать пострадавшего самостоятельно. Однако к положительному результату их действия не привели, и вскоре мужчина скончался.

Еще трое человек — двое мужчин и одна женщина — пострадали от удара молнией под Соколицей. Один из пострадавших, получивших наиболее сильные ожоги, находился на самой вершине горы. Прибывшие на место происшествия спасатели, эвакуировали пострадавших на вертолете. С обширными ожогами они были переданы медикам.

Еще один несчастный случай произошёл в районе Щирки. Там тело 61-летнего мужчины было обнаружено рыбаками. Обстоятельства его смерти неизвестны, по всей вероятности, мужчина утонул.

Обрушившиеся на юг Польши сильные дожди с грозами и градом причинили много неудобств туристами, прибывшим в горные регионы страны.