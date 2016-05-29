США, 29 мая, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Два человека погибли при падении самодельного экспериментального самолета к северу от Вентуры, штат Калифорния. Трагедия произошла вечером субботы, 28 мая, сообщает портал Ventura Couny Star.

Герберт Дрейпер. Оплакивание Икара (фрагмент). 1898

Падение одномоторного самолета произошло около 15:15. Когда пожарные прибыли к месту крушения между городами Санта-Паула и Вентура, летательный аппарат был полностью объят пламенем.

По информации менеджера по связям с общественностью Тихоокеанского федерального авиационного управления Яна Макгрегора, на борту самолета находились двое человек, оба они погибли.

До того как произошла авария, наземные службы получили сигнал бедствия, сообщили в местном отделении полиции. По предварительным данным, летательный аппарат мог запутаться в линиях электропередач.

Расследованием происшествия занялись в национальном комитете безопасности на транспорте.