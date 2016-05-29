Пхеньян, 29 мая, 2016, 06:06 — ИА Регнум. МИД Северной Кореи заявило, что страна будет, как и прежде, наращивать свой ядерный потенциал и в количественном, и в качественном отношении. Об этом пишет сегодня, 29 мая, газета Nodong Sinmun со ссылкой на заявление представительство внешнеполитического ведомства КНДР.

gradremstroy.ru Ядерный взрыв

Таким образом глава северокорейского МИД прокомментировал слова американского президента Барака Обамы о том, что Северная Корея, а точнее ее ракетно-ядерная программа «представляет угрозу региону, США и глобальной безопасности». Также по словам главы США ядерная политика КНДР является препятствием на пути к созданию мира без ядерного оружия. С таким заявлением Обама выступил на саммите G7, который состоялся в Японии.

Северокорейский дипломат, в свою очередь, охарактеризовал это заявление американского президента как «верх лицемерия и бесстыдства». Кроме того, глава МИД КНДР обратил внимание на то, что Барак Обама говорит о денуклеаризации в Японии, стране, которую Соединенные Штаты сами подвергли атомной бомбардировке.

Призывы США, обращенные ко всему миру, отказаться от ядерного оружия — это, с одной стороны, способ ослабить «военный потенциал других государств», а с другой стороны, способ укрепить собственную ядерную мощь на фоне других стран, уверены в МИД Северной Кореи.

ИА REGNUM ранее передавало, в четверг, 26 мая, северокорейские СМИ оценили визит американского лидера в японскую Хиросиму, которую США бомбили ядерном оружием, как «неискренний политический маневр», а самого Обаму назвали «фанатиком ядерной войны». Официальное информационное агентство КНДР также раскритиковало и саму Японию, которая пытается выставить себя жертвой, желая, чтобы весь мир забыл о зверствах имперской армии Японии, например, в оккупационной Корее, пишет издание.