МИД КНДР: Северная Корея будет наращивать свой ядерный потенциал
Пхеньян, 29 мая, 2016, 06:06 — ИА Регнум. МИД Северной Кореи заявило, что страна будет, как и прежде, наращивать свой ядерный потенциал и в количественном, и в качественном отношении. Об этом пишет сегодня, 29 мая, газета Nodong Sinmun со ссылкой на заявление представительство внешнеполитического ведомства КНДР.
Таким образом глава северокорейского МИД прокомментировал слова американского президента Барака Обамы о том, что Северная Корея, а точнее ее ракетно-ядерная программа «представляет угрозу региону, США и глобальной безопасности». Также по словам главы США ядерная политика КНДР является препятствием на пути к созданию мира без ядерного оружия. С таким заявлением Обама выступил на саммите G7, который состоялся в Японии.
Северокорейский дипломат, в свою очередь, охарактеризовал это заявление американского президента как «верх лицемерия и бесстыдства». Кроме того, глава МИД КНДР обратил внимание на то, что Барак Обама говорит о денуклеаризации в Японии, стране, которую Соединенные Штаты сами подвергли атомной бомбардировке.
Призывы США, обращенные ко всему миру, отказаться от ядерного оружия — это, с одной стороны, способ ослабить «военный потенциал других государств», а с другой стороны, способ укрепить собственную ядерную мощь на фоне других стран, уверены в МИД Северной Кореи.
ИА REGNUM ранее передавало, в четверг, 26 мая, северокорейские СМИ оценили визит американского лидера в японскую Хиросиму, которую США бомбили ядерном оружием, как «неискренний политический маневр», а самого Обаму назвали «фанатиком ядерной войны». Официальное информационное агентство КНДР также раскритиковало и саму Японию, которая пытается выставить себя жертвой, желая, чтобы весь мир забыл о зверствах имперской армии Японии, например, в оккупационной Корее, пишет издание.