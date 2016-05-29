Цинциннати, США, 29 мая, 2016, 05:38 — ИА Регнум. В субботу, 28 мая, в зоопарке города Цинциннати в штате Огайо на востоке США работникам учреждения пришлось застрелить 17-летнюю гориллу. Это случилось после того, как в вольер к животному пробрался трехлетний мальчик, и горилла начала носить его на руках, пишет France Press.

Скриншот записи с twitter.com Горилла Харамбе

Как отмечает издание, ребенок попал в вольер к животному. Горилла мужского пола по кличке Харамбе взял мальчика на руки и стал носить. Все это продолжалось в течение десяти минут, пока работники зоопарка не выстрелили в животное.

В результате случившегося ребенка госпитализировали с незначительными травмами. Позже директор зоопарка Тейн Мейнард пояснил, что трехлетний мальчик прополз через ограждения и рухнул в ров. После этого 180-килограммовый горилла Харамбе спустился в ров и взял ребенка на руки. Сам мальчик кричал и плакал.

По словам Тейна Мейнарда, животное не доставляло ранее трудностей. Директор назвал гориллу «хорошим парнем» и уточнил, что Харамбе планировали использовать для выведения будущего потомства. Руководитель учреждения подчеркнул, что сотрудникам пришлось сделать сложный, но верный выбор.

Как пишет France Press, группе быстрого реагирования зоопарка пришлось застрелить гориллу, потому что успокоительное не подействовало бы на животное мгновенно, особенно учитывая вес гориллы. Мейнард отметил, что группа реагирования посчитала, что ситуация угрожает жизни ребенка.

«Они спасли жизнь этого мальчика», — заявил директор, обратив внимание на то, что такая ситуация в зоопарке произошла впервые.

В настоящее время на территории зоопарка осталось 11 горилл. Сегодня, 29 мая, несмотря на инцидент, заведение будет работать в обычном режиме.