Киев, 29 мая, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Украина закупает у Донбасса по четыре миллиона тонн угля в год, заявил украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Об этом в субботу, 28 мая, он сообщил в интервью украинскому «5 каналу».

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По словам самого Насалика, он лично не занимается вопросом поставки угля с Донбасса. Этот вопрос, заявил глава энергетического ведомства, находится в поле зрения отдельного украинского вице-премьера.

Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины, он никогда не относился к вопросу закупки угля у Донбасса негативно. В качестве аргумента Насалик привел экономические трудности, которые могут возникнуть у работников шахт, если Украина не будет покупать у Донбасса уголь.

«Я понимал, что если не платить шахтёрам, которые работают на шахте, то они не смогут содержать семьи», — заявил Игорь Насалик.

Напомним, что в результате конфликта в Донбассе Украина лишилась доступа к большей части угольных шахт. На юго-востоке Украины — наиболее прибыльные шахты. В то же время предприятия, которые сегодня расположены на подконтрольной украинским властям территории, нерентабельны. Так, Киеву ничего не остается как закупать уголь из России, США и даже ЮАР.