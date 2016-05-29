Подольск, Московская область, 29 мая, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Вечером в субботу, 28 мая, на железнодорожной станции Подольск Курского направления погиб 26-летний мужчина, пытавший попасть в электропоезд, двери которого уже были закрыты. По факту гибели молодого человека Следственный комитет проводит доследственную проверку. Об этом стало известно от представителя пресс-службы московского межригионального следственного управления на транспорте СК РФ.

rzd.ru Двери поезда

Как пояснили в информационном отделе Следственного комитета РФ, 26-летний мужчина попытался попасть в поезд, когда двери машины уже захлопнулись. Намереваясь все же сесть в закрытый электропоезд, молодой человек разбил стекло автоматических дверей и сильно поранился. От телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы СК РФ, в настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства произошедшего. Другие подробности дела пока не известны.