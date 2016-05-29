Даллас, США, 29 мая, 2016, 03:06 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, стало известно, что Брайс Дежан-Джонс, атакующий защитник баскетбольного клуба «Нью-Орлеан Пеликанс», был застрелен в Далласе после того, как вломился в чужой дом. Утверждается, что убийство произошло в ночь на воскресенье. Об этом говорится на сайте NBA.

Lisa Roe Стрельба

Известно, что Дежан-Джонс выбил дверь и ворвался в один из домов Далласа. Сначала хозяин дома попытался выяснить, кем является мужчина, однако не получил ответа. Тогда владелец дома выстрелил в баскетболиста.

В результате полученного огнестрельного ранения в живот атакующий защитник баскетбольного клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» скончался в больнице, куда был доставлен сразу же после инцидента.

Примечательно, что, по информации полиции, баскетболист и хозяин дома знали друг друга. Сам мужчина, который выстрелил в спортсмена, сказал, что спортсмен проник в спальню. То есть стрелявший мог не видеть лица Дежана-Джонса.

Также известно, что спортсмен прибыл в Даллас, чтобы попасть на первый день рождение своей дочери. В дом, где произошло убийство, мать ребенка переехала недавно, а сам спортсмен был здесь первый раз. Сообщается, что он ошибся этажом.