Дзержинск, Нижегородская область, 29 мая, 2016, 02:39 — ИА Регнум. Вечером в субботу, 28 мая, в Дзержинске во время празднования Дня города один из снарядов праздничного фейерверка попал в толпу. В результате ЧП была убита одна женщина и ранено еще семь человек. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Life.ru.

Эдвард Маниголт. Ракета. 1909

Когда снаряды попали в толпу людей, среди присутствующих началась паника и давка. По информации полиции, снаряд убил пожилую женщину. Известно, что В. Архиповой было 64 года.

Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести. Однако после медицинского осмотра четверо из пострадавших были отпущены домой.

Специалистам удалось установить причину трагедии. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, пиротехника попало прямо в световую опору, отрикошетила от нее и упала в скопление людей, где в результате этого и произошел взрыв.