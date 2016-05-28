Киев, 29 мая, 2016, 02:16 — ИА Регнум. В субботу, 28 мая, глава Украины Петр Порошенко провел встречу с депутатом Верховной Рады и украинской военнослужащей Надеждой Савченко. Как говорится на сайте президента Украины, Порошенко посоветовал Савченко посетить ряд европейских стран и встретиться с их лидерами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко становится ближе к Европе

Так, украинский президент передал приветствие для Савченко от Джозефа Байдена, вице-президента США, и Мартина Шульца, президента Европейского парламента. В ответ на это украинская летчица завила, что готова начать работу в международном направлении.

Также во время встречи с Надеждой Савченко Петр Порошенко поблагодарил депутата Верховной рады за поддержку минских договоренностей. Украинский лидер, кроме прочего, обсудил с летчицей работу по скорейшему освобождению украинских заключённых в РФ и санкционный список «Савченко-Сенцов». Также Савченко и Порошенко согласовали то, как Украина будет представлять свою позицию в ПАСЕ и Европейском парламенте.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 25 мая президент России Владимир Путин поставил свою подпись под указом о помиловании Надежды Савченко, которая была приговорена в России к 22 годам заключения по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе. Указ был подписан после того, как родственники погибших журналистов обратились к президенту с просьбой о помиловании. По словам российского президента, он надеется, что такое решение способствует разрешению конфликта на юго-востоке Украины.