В 1/8 финала из россиян пробилась только Светлана Кузнецова
Париж, 29 мая, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Светлана Кузнецова встречалась в третьем круге с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой и оказалась сильнее. Кузнецова единственная из россиян, кто ещё продолжает выступления на Открытом чемпионате Франции.
svetlanakuznetsova.ru
Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Вот результаты игр третьего круга с участием россиян:
- [[[flag-us]]] Джон Изнер (США) — [[[flag-ru]]] Теймураз Габашвили 3:2 (7:6(7) 4:6 2:6 6:4 6:2)
- [[[flag-ru]]] Светлана Кузнецова — [[[flag-ru]]] Анастасия Павлюченкова 2:0 (6:1 6:4)
- [[[flag-nl]]] Кики Бертенс (Нидерланды) — [[[flag-ru]]] Дарья Касаткина 2:1 (6:2 3:6 10:8)