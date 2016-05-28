Париж, 29 мая, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Светлана Кузнецова встречалась в третьем круге с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой и оказалась сильнее. Кузнецова единственная из россиян, кто ещё продолжает выступления на Открытом чемпионате Франции.

svetlanakuznetsova.ru Российская теннисистка Светлана Кузнецова

Вот результаты игр третьего круга с участием россиян: