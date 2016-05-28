Ярославль, 29 мая, 2016, 01:53 — ИА Регнум. 28 мая в Ярославле отметили День города.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

По дате первого упоминания в летописи, Ярославль — древнейший из существующих городов на Волге. Он был заложен князем Ярославом Мудрым в период его ростовского княжения (988—1010 г.г.) на мысе над «Стрелкой» на месте или около языческого поселения «Медвежий угол». По преданию, Ярослав Мудрый заложил город в Ильин день.

Первое упоминание о Ярославле — вызванное голодом «восстание волхвов» в Ростовской земле — датировано 1071 годом. Название города традиционно связывают с именем его основателя: «Ярославль» — притяжательная форма, означающая «Ярославов город».

Ярославль сыграл видную роль в событиях Смутного времени. В 1608 году город был занят войсками Лжедмитрия II. 7 апреля 1609 они были разбиты под городом подошедшим из Вологды ополчением и покинули Ярославль. С апреля по июнь 1612 года в городе располагалось второе ополчение, Ярославль в это время выполнял столичные функции, здесь чеканилась монета. Когда ополчение пополнилось новыми силами, оно двинулось к Москве и освободило её. Юный царь Михаил Фёдорович, будучи вызван из Костромы в Москву, сделал длительную остановку в Ярославском Спасском монастыре, где подписал грамоту о согласии взойти на престол.

С 1777 году Ярославль являлся крупным административным центром. В 1786 году в Ярославль из Ростова была перенесена кафедра Ростовской епархии. С тех пор, это Ярославская и Ростовская епархия. В 1788 году в библиотеке последнего настоятеля Спасского монастыря было найдено уникальное произведение древнерусской литературы — «Слово о полку Игореве».

В начале XX века Ярославль был одним из наиболее крупных городов Центральной России — занимал 12-е место по числу жителей в пределах современной территории страны.

Наиболее разрушительным событием в новейшей истории Ярославля стали события гражданской войны в июле 1918 года. Артиллерийские обстрелы привели к массовой гибели жителей, пожарам, разрушению жилых домов, промышленных предприятий и памятников истории.

Во время Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей Ярославской области отправились на фронт, погибло или пропало без вести свыше 200 тысяч человек. В конце осени 1941 года враг был в 50 км от границ области, город подвергался налётам немецкой авиации. С первых месяцев войны промышленность Ярославля перешла на выпуск военной продукции, сыграв важную роль в снабжении основных оборонных отраслей. Оборонная специфика промышленного производства сохраняется в Ярославской области до сих пор.

Современный Ярославль — город с около 650-ти тысячным населением — является уникальным примером гибридного индустриального и постиндустриального развития. Сохранив промышленный потенциал, во многом благодаря оборонзаказу, Ярославль является признанной столицей «Золотого кольца». Ему удалось сохранить экономический и культурный потенциал.